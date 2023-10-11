الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "سلطة الطاقة": محطات الكهرباء بغزة ستخرج من الخدمة غدًا

رئيس سلطة الطاقة
رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم

أعلن رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، اليوم الأربعاء، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر، وذلك بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال إن كهرباء غزة ستخرج عن العمل بشكل كامل غدًا، ليؤدي ذلك إلى غرق القطاع في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية، منوهًا بأن عدد المغذيات القادمة من إسرائيل 10، وتعطي 120 ميجاواط، وذلك بعد فصل إسرائيل لها السبت الماضي، مما يعني أن هناك 80 ميجاواط فقط في قطاع غزة، منها 65 ميجاواط من محطة التوليد.

توقف أغلب مصادر التوليد البديلة بعد منع الاحتلال إدخال الوقود

وأضاف، خلال تصريحاته بوكالة فلسطين الرسمية، أنه بعد قرار منع سلطات الاحتلال إدخال الوقود، ستتوقف أغلبية مصادر الطاقة البديلة والمقدرة بـ15 إلى 20 ميجاواط، بسبب منع دخول الوقود أيضًا، مشيرًا إلى أن المتوفر في محطة التوليد 400 ألف لتر من الوقود، وهي كافية لتشغيل المحطة ليوم واحد فقط، مشيرًا إلى أن إسرائيل هددت بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود، حتى لو كان الوقود المصري، ومن المتوقع أن تتوقف عن الخدمة غدًا بشكل كامل.

قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع

وتعتبر شركة كهرباء غزة هي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء في القطاع المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، ليأتي الاحتلال بقطع إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ يوم الإثنين الماضي، في الإعلان عن حصار كامل وشامل للقطاع ردًا على عملية "طوفان غزة" حركة حماس.

رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم شركة كهرباء غزة كهرباء كهرباء غزة قصف إسرائيلي إمدادات الكهرباء

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