الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام تدريب يلفتيات الأقصر على مهنة الخياطة بوحدة متنقلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بساحة الإمام الطيب بالقرنة، وتنظيم حفل لتسليم شهادات إتمام التدريب بقصر ثقافة مركز القرنة، فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023-2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وزيادة عدد الدورات لتستوعب مزيد من الشباب الراغب في التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وزارة العمل: جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهني التابع للمديرية

 

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مديرية العمل بالأقصر تشارك فى اجتماع غرفة شركات ووكالات السفر السياحية

بدء مشروعهم الخاص بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات 

واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة، أنه حضر حفل التسليم نادي محمود سكرتير مركز القرنة نائبًا عن رئيس المركز  ، ونجوى  محمد مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومحمد احمد مدير المنطقة، وإيمان على  عبد الحليم مدير إدارة البيئه وحماية الطفل بمركز القرنة، ومؤكدًا استمرار المديرية فى توفير الدعم والمساندة للفتيات الخريجات بعد انتهاء التدريب سواء فى الحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص، أو مساعدتهم في بدء مشروعهم الخاص بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة العمل وتطوير الذات واكتساب المهارات فى المهن التى تدربوا عليها لتكون مصدرًا للدخل لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وكان قد وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، في لقائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري مديريات العمل في المحافظات "27 محافظة"، بتكثيف جهودهم، وسرعة تنفيذ كافة المَهام الخاصة بخدمة المواطن، ومنها الاستمرار في الجولات،و تنظيم مُلتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من مصداقيتها، واستمراريتها بكل الطرق القانونية،والإستمرار في سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، حيث تم حصر 70% من المنشآت، التي يبلغ عددها 24 ألف و69 منشأة في جميع المحافظات، وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن، وكذلك توجيهات الوزير للمديريات  بالاستمرار في حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة في مواقع العمل، للتوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لها، موضحا أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة "رقمنة" هذا الملف.

وزارة العمل الأقصر برنامج تدريبي لفتيات الأقصر مديرية العمل بمحافظة الأقصر تنمية المشروعات

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