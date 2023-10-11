الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: أجواء خريفية فى معظم المحافظات اليوم (فيديو)

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، لافتة إلى أننا نشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وأجواء خريفية في معظم محافظات، على أن تصل إلى 30 درجة مئوية نهارًا.

 

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إن طقس اليوم خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد وسيناء.

 

وتابعت "غانم"، أنه مع دخول الليل ولا سيما ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مبينة أن أمطار اليوم ستنحصر في السواحل الشمالية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وستكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية مطروح، والإسكندرية، ومتوسطة على البحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية، رفح، والعريش، ودمياط.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 31- 21
الإسكندرية 28 - 21
الإسماعيلية 32- 19
الغردقة 33- 23
أسوان 38- 23
سوهاج 33- 18
المنيا 31- 18

 

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