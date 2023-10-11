حب الدين لـ "الشاهد": الجيش أعد كمائن ناجحة لاصطياد طائرات إسرائيل فى 69

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن الدفاع الجوي لما يكن قادرًا على مواجهة إسرائيل في 1969، فكان الحل الأمثل للجيش المصري هو إعداد كمائن لاصطياد طائرات العدو الإسرائيلي، وتحديدا يوم 9 سبتمبر في العين السخنة، ولكن تم اكتشافه من قبل العدو في ذلك الوقت وفشل.





وأضاف "حب الدين" خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الجيش جهز كمينًا آخر في "عجرود"، في 21 سبتمبر 1969، واستطاع تدمير 3 طائرات للعدو في بداية الأمر، وكان ذلك يُعد إنجازًا كبيرًا للجيش المصري في ذلك الوقت، ومن بعدها قمنا بإعداد حائط الصواريخ، الذي كانت مهمته الدفاع عن الجيشين الثاني والثالث.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.