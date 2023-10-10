الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حب الدين لـ"الشاهد": بعد النكسة كان شعور المصريين بالانكسار مريرًا

حب الدين
حب الدين

قال اللواء أيمن حب الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد الكتيبة 418 دفاع جوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت مصر من ضرب إسرائيل وكذلك الاتحاد السوفيتي قبل النكسة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الثلاثاء: "وفي يوم 5 يونيو 67 كنت في موقع الصواريخ بمنطقة عيون موسي شرق القناة، وضربت إسرائيل مصر على ارتفاع منخفض، وفي نفس الوقت حذرت أمريكا مصر من الهجوم على إسرائيل، وكذلك الاتحاد السوفيتي، وبلعت مصر الطُعم، وضرب سلاح الطيران".

وتابع: "تم نقلنا من موقعنا ولم ننسحب، ورجعنا لغرب القناة، ولم ننصب الصواريخ مرة أخرى، وفي مرحلة الرجوع قابلنا شباب السويس الجامعيين، بالطعام والمياه، وتولد لدينا شعور بضرورة تحرير سيناء، وبعد النكسة كان شعور المصريين بالانكسار مريرًا والقوات المسلحة كانت تحارب حتى آخر لحظة بدون إمداد، ومن عاد من سيناء سيرًا على الأقدام تعرض لإهانة من الإسرائيليين، وجميع من عاد من  سيناء بعد النكسة كان يحتاج لعلاج نفسي، بعد ما شاهده، ولم يكن هناك جيش متماسك في هذه اللحظة، ولكن بعد استدعاء قواتنا المشاركة في حرب اليمن، ارتفعت روح المقاتلين لحد ما، وكذلك تم رفع الروح المعنوية بعد ضربات القوات الجوية في 17 و18 يوليو، وشعر جميع من في الجيش بأمل".

الموسم الثالث من برنامج "الشاهد"

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أيمن حب الدين اكسترا نيوز محمد الباز

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