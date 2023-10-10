تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في بدر

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح بدر، حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.