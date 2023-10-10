الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس ٤ أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم عدد من العبوات المختلفة تحوى بداخلها كمية من عقار GHP المخدر بإجمالى 8 لتر 900 ملى لتر - 20 قرص من عقار ميزوتاك "محظور تداوله" - كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الهيدرو"- شريط من عقار أنيما كورت "يستخدم مع الحقن للمادة المخدرة"- ميزان حساس- غليون زجاجى لتعاطى المخدرات- سيارتين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك،  وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم عدد من العبوات المختلفة تحوى بداخلها كمية من عقار GHP المخدر بإجمالى 8 لتر 900 ملى لتر - 20 قرص من عقار ميزوتاك "محظور تداوله" - كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الهيدرو"- شريط من عقار أنيما كورت "يستخدم مع الحقن للمادة المخدرة"-  ميزان حساس- غليون زجاجى لتعاطى المخدرات- سيارتين.

وجاء ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

حبس ٤ أشخاص المواد المخدرة عقار محظور تداوله

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