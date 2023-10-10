مواطن: صوتى للرئيس السيسى لأنه وفر الأمن والأمان فى البلاد (فيديو)

أعلن أحد المواطنين من مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر ديسمبر من العام الجاري 2023 لفترة رئاسية جديدة.

وقال خلال تقرير لـ"الدستور" لرصد آراء المواطنين في الشارع المصري، إنه يتمتع بالأمن والأمان والاستقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تخلصت مصر من الانخراط في التظاهرات والثورات التي تعكر صفو الدول وتخلق الأزمات وتحدث المشاكل في البلاد، كما أنه استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان وإنقاذها من الحروب الأهلية التي كانت ستتعرض لها خاصة وأن البلدان حول مصر تشهد صراعات كبيرة ونزاعات، لكن الشعب المصري وقيادتها الحكيمة ساهموا في أن تكون الدولة والحكومة يد واحدة.