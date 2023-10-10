"الفلاح الفصيح".. مزارع يدعم ترشح الرئيس السيسي بقصيدة شعرية (فيديو)

ألقى أحد المزارعين من قرى محافظة الجيزة قصيدة شعرية في حب الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعما له في ترشحه للانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر من العام الجاري لفترة رئاسية جديدة حيث أكد على أهمية استكمال الرئيس السيسي لمشاريعه وخطته التنموية للدولة التي أنشأها منذ توليها الحكم ولا تزال في قيد العمل.

وأضاف أن مصر شهدت أمن وأمان واستقرار على يد الرئيس السيسي بعدما كانت تعاني من الفوضى وكانت في طريقها للحروب الأهلية لولا تدخله لضبط الأمور والتفاف الشعب حوله.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تستقبل حزب الغد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، وفدًا من حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى.

استقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبًا بتشريفهم بمقر الحملة.

وتابع فوزي موجهًا الشكر والتقدير لدور حزب الغد بالمشاركة الفعّالة في دعم المرشح، ودور الحزب في مناشدته للسيد عبدالفتاح السيسي الترشح، حيث عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح، مؤكدًا على مبدأ التشاركية الجماعية بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نفس السياق، أكد وفد حزب الغد، على قيامهم بعدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية.

وأشار وفد "الغد" إلى أن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.