الجمعة.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد محمود مدني بالداخلة ويكرم حفظة القرآن

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة.

في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم ورعاية حفظته، يكرم محمد وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد حفظة القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد الجمعة القادمة 13 أكتوبر 2023م.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة القادمة 13/ 10/ 2023م وموضوعها: "فضل إغاثة المكروبين ورفع الكرب عنهم ".

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، انطلقت (64) ندوة علمية تحت عنوان: "مكانة مصر في القرآن والسنة"، بمحافظات الجمهورية.