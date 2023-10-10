الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بدار السلام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بدار السلام، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام بالإضافة لفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلوجرام– فرد خرطوش - طلقة لذات العيار، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل مخدر الحشيش كيلو جرام فرد خرطوش

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