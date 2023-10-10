الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: انتقال عمرو خليل لقناة القاهرة الإخبارية إضافة كبرى

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

وجّه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للإعلامي عمرو خليل، على استجابته لمطلبه بالانتقال إلى قناة القاهرة الإخبارية.

وقال الطاهري، عبر صفحته: "بكل فخر وفرح نعلن عن انتقال الإعلامي الكبير  عمرو خليل إلى قناة القاهرة الإخبارية.. إضافة كبرى".

وأضاف: "شكرًا عمرو خليل على الاستجابة لمطلبنا منذ فترة التحضير للقناة،  شكرًا العزيز بشير حسن رئيس قنوات CBC، وبالطبع كل الشكر لعمرو الفقي على دعمه لإتمام الانتقال".

عمرو خليل يعلن الانتقال إلى قناة القاهرة الإخبارية

وكان الإعلامي عمرو خليل، أعلن في بداية حلقة اليوم من برنامج من مصر، الذي يُذاع عبر شاشة قناة "سي بي سي"، عن أن برنامج "من مصر" سيتم عرضه قريبًا في تجربة جديدة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "خليل" أنه ضمن متابعي قناة "القاهرة الإخبارية" منذ بداية انطلاقها، كما يشعر بالحماس الشديد لتقديم برنامج "من مصر" عبر شاشتها في القريب العاجل.

عمرو خليل من مصر القاهرة الإخبارية أحمد الطاهري

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