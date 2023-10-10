الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حفتر" يبحث مع وزير الدفاع البريطانى سبل التعاون فى مكافحة الإرهاب

حفتر
حفتر

بحث قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر،  مع وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطورات السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

واستقبل "حفتر" في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، اليوم الثلاثاء، وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي رفقة القائمة بأعمال السفارة البريطانية فى ليبيا كاثرين وايلد والوفد المرافق لها.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن اللقاء جرت خلاله مناقشة التعاون الليبي- البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب، والحديث عن آخر التطورات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والقضايا الثلاث كانت محور مناقشة وزير القوات المسلحة البريطانية في طرابلس أمس الإثنين خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

المشير خليفة حفتر حفتر خليفة حفتر القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي مكافحة الإرهاب

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