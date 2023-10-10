تيسير مطر: مصر تعيش أزهي عصور الديمقراطية في عهد الرئيس السيسي

عقد تحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر رئيس الحزب، لمناقشة خطة التحالف للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

مصر منتصرة وأمنه

ووجه تيسير مطر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد، قائلا: مع احتفالنا بنصر أكتوبر المجيد نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل سنة ومصر بخير وشعبها وقيادتها وجيشها وشرطتها، ودائما مصر منتصرة وأمنه ومستقره، والانتصار القادم مع الرئيس السيسي الذي حقق مع مصر انتصارات في الحفاظ على الوطن وتحقيقه الإنجازات العظيمة لمصر، وتحالف الأحزاب يدعمه بكل قوة ومع من أجل استمرار الإنجازات.

وأضاف أن مصر تعيش في عهد السيسي عصر الديمقراطية وفي انتخابات تعددية وهذا في عهده، دور التحالف مهم لدعم الرئيس السيسي ودعم الدولة في كل المناحي.

حراك سياسي

ووجه “مطر” الشكر للمستشار محمود فوزي الممثل القانوني لـحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، على حسن الاستقبال خلال استقابله لتحالف الأحزاب، مؤكدا مطر ان التحالف تحت تصرف الحملة ومع الرئيس السيسي بكل قوة.

وأكد مطر، أن جميع الأحزاب المصرية شهدت حراك سياسي وتقدم ملموس في العمل الحزبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن تحالف الأحزاب المصرية أصبح لها دورملموس علي الساحة الحزبية وله دور مهم في دعم الدولة المصرية وأن التحالف جاهز دائما وتحت تصرف حملة الرئيس السيسي الانتخابية ومشيدا بحسن استقبال المستشار محمود فوزي لأعضاء التحالف

وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن “حكاية وطن” وضحت للجميع كيف تحركنا منذ 2014 وحتي الان وحجم الانجازات الغير مسبوقة والتي تمت في كل ربوع مصر في عهد الرئيس السيسي وكيف أنفقت التريليونات من أجل البنية التحتية ومشيرا أن ارتفاع الأسعار ناتج عن أزمة عالمية ليست في مصر وحدها ولكن كل دول العالم ومشيدا بقرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض أسعار السلع الضرورية من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري

دعا النائب تيسير مطر جموع الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية في تلك الأيام والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وخاصة مايحدث في فلسطين

وصرح الكاتب الصحفى محمود نفادى، المتحدث باسم التحالف، أن الاجتماع اليوم يناقش عدد من الموضوعات الهامة ويتناول التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة العيد الخمسين لانتصار 6 أكتوبر 1973، ومراحل إجراء الانتخابات الرئاسية وحتي إعلان النتيجة ودورالتحالف بشأن كل مرحة ونتائج حضور رؤساء احزاب التحالف مؤتمر تدشين الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يوم السبت ٧اكتوبر، وكذلك مناقشة خطة التحالف للتوعية بأاهمية المشاركة والحشد أيام الانتخابات.