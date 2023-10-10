الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اتحاد الناشرين العرب يعلن موعد انطلاق الصالون الدولى للكتاب بالجزائر

الصالون الدولي للكتاب
الصالون الدولي للكتاب

أعلن  اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، عن موعد إقامة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته السادسة والعشرين في الفترة من 25 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2023.

شروط الاشتراك في الصالون الدولي للكتاب 

اتحاد الناشرين العرب في بيان صحفي، أشار الى أنه بناءً على ما ورد إليه من بنك الجزائر الخارجي المتواجد بقصر المعارض بالصنوبر البحري المحمدية الجزائر، بشأن فتح حسابات بنكية لغير القاطنين (INR) وتعميم عملية الدفع الإلكتروني في أجنحة العرض بالصالون، منوها إلى ضرورة إرسال الأوراق اللازمة لفتح حساب بنكي مؤقت وهي كالتالي: 

طلب فتح الحساب ممضي من طرف المعني، فاتورة 1، نسخة من السجل التجاري مصادق عليه من الغرفة التجارية في البلد، نسخة من القانون الأساسي للشركة، تفويض بالإمضاء ممضي من طرف صاحب الدار مصادق عليه من طرف البنك موضح فيه أسماء الأشخاص المفوضين لتمثيل الدار في صالون الكتاب، نسخة من جواز السفر الخاص بالمسير أو المفوضين، شهادة المشاركة في الصالون، إشعار الجناح، وأنه مع العلم بأن البنك سيوفر للناشرين المشاركين جهاز دفع إلكتروني (TPE) خاص، يُستعمل أثناء فترة الصالون ليتم إرجاعه بعدها.

نبذة عن الصالون الدولى للكتاب بالجزائر

الصَّالُون الدُّولِيّ لِلكِتَاب بِالجزائِر هو حدث ثقافي سنوي مخصص للكتب والكتابة، ينظم تحت رعاية وزارة الثقافة، ويقام في كل عام في قصر المعارض بالصنوبر البحري في مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شهدت الطبعة الـ 15 لعام 2010، إقبال ما لا يقل عن 1.2 مليون زائر وسجلت حالات ذروة قدرت بـ 200 ألف زائر يوميًا. 

معظم المؤلفات المعروضة كتبت باللغة العربية أو الفرنسية. هذا الحدث هو الحدث الرئيسي الذي يشكل رمزًا كبيرًا لبداية موسم أدبي جديد. ويدعو منظمو الصالون شخصيات بارزة في مجالات تخصصهم المعرفي تأكيدا على نهج المعرض ومبررات وجوده.

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اتحاد الناشرين العرب الناشر محمد رشاد الصالون الدولى للكتاب بالجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللغة العربية أو الفرنسية

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