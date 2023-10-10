الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ننشر أبرز المشاركات البحثية في الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقي العربية

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لـمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل ويديره المايسترو هانى فرحات، وبرئاسة الدكتورة رشا طموم.

وجاءت البحوث المشاركة في المؤتمر ضمن أربعة محاور تأتى بعنوان "الموسيقى العربية تنوع وثراء"، هي:" المحور الأول: الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، المحور الثاني: الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة، المحور الثالث: الموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقافي ثري، المحور الرابع: الإبداع الموسيقي الفني المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه"؛ وننشر أبرز البحوث المشاركة فى المؤتمر بدورته الـ 32:

May be an image of ‎text that says '‎أكتوبر٣٣٣ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثون من زارةالاقان جدول جلسات المؤتمر في المسرح الصغير حفل استقبال الجمعة أكتوبر ٢٣٣٣ مساء اليوم الأول: السبت ٢أكتوبر٣ كلمة افتتاحية /د رشاطموم رئيس اللجنة العلمية الجلسة:الأولى:المحور التنوع الثقافى فى تراث الموسيقى الشعبية في البلاد العربية ))):المقرر: د عصام الملاح (مصرا) ألمانيا (المغرب) العزيز بن عبد الجليل (ليبيا) أحمد عبدالله دعوب الموسيقى الشعبية في المغرب تنوع وثراء (الأردن) الجفرة ورزق واحات للإبداع (العراق) د/محمد غوانمة نماذج مختارة /د عدنان خلف ساهي طقوس أغاني النساء التراثية في الأردن أثر التنوع الثقافي على الممارسات الغنائية الشعبية في مدينة البصرة‎'‎
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May be an image of ‎text that says '‎مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثون من۲۲۲۲اکتوبر۰۰۲ النقافة اليوم:الثاني الأحد ٢أكتوبر ٢٣٣٣ الجلسة:الأولى:المحور: تأثير الموسيقى الشعبية على الأغنية العربية المعاصرة )ا) المقرر /د يوسف طنوس (لبنان) (فلسطين) تأثير الغناء الشعبي الفلسطيني على الأغنية السياسية المقاومة /د معتصم عديلة الأغنية الكويتية المعاصرة بين الموروث الشعبي والتنوع الثقافي فن) الطنبورة (نموذجا د أحلام أكبر (الكويت) تأثير الموسيقى الشعبية الأردنية على العناصر اللحنية في الأغنية الوطنية المعاصرة تجربة شخصية د محمد واصف (الأردن) استلهام الفنون الشعبية البحرية بالأغنية الكويتية في الربع الأخير من القرن العشرين دراسة "تحليلية" /د محمد جاسم محمد حسن جمال (الكويت)‎'‎
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May be an image of ‎text that says '‎أكتوبر٣٣ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثون النقا أمين المجمع العربي (للموسيقى اليوم:الثالث: الإثنين ١٣أكتوبر٣٣ الجلسة:المحور الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية (لبنان) يوسف طنوس المقرر /د کفاح فاخوري الموسيقى العربية:التقليدية: موسيقات في موسيقى ذات هوية عربية عبد العزيز (المغرب) نبیل العروبة في:الموسيقى بين المثال والواقع الموسيقى المغربية /د نبيل الدراس (الأردن) الاستمرارية إلى التقطع. نهاية القوالب د/عماد الغدامسی (تونس) ديناميكية التطور الموسيقي العربي المعاصر (أمريكا) الموسيقى العربية وصورتها وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون سيقية والتحول نحو الوظيفية قطاع العمل الإنساني وتأثير في انتاج المعرفة في الموسيقى:العربية دراسة حالة للواقع في الأردن /د میلیسا سکوت‎'‎
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الدورة الأولى من مؤتمر الموسيقى 

قد مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة عام 1932 لتدارس الموسيقى العربية وكان تحت رعاية الملك فؤاد ملك مصر آنذاك، وانعقد المؤتمر بمعهد الموسيقى العربية والموجود حاليا باسم مسرح محمد عبد الوهاب.

مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة وإبعاده التاريخية – مجلة سماورد

المشاركون في الدورة الأولى

عقد المؤتمر بعد تأسيس معهد الموسيقى العربية تحت رعاية الملك فؤاد الأول عام 1929، وضم المؤتمر موسيقيين من مصر والشام وتركيا وبعض المندوبين الأوروبيين. 

وقام بالدعوة إلى المؤتمر عام 1932 الفنان محمد أحمد الحفني تحت الرعاية الملكية، وكان الحفني قد أتم دراسته للموسيقى في ألمانيا. وكان الدعوة إلى المؤتمر بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي، خصوصا بعد وفاة أعلامه الكبار يوسف المنيلاوي عام 1911 وسيد درويش عام 1923، تلك الأعلام التي خلفت موهبة الغناء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عبده الحامولي الذي كان يغني في قصور الخديوي إسماعيل ومحمد القابنجي من العراق.

بُحت في المؤتمر السلم العربي الموسيقي وعلاقته بالسلم الموسقى الغربية، والمقامات، والإيقاع، كذلك قدمت محاضرات عن طرق تدريس الموسيقى وتاريخ الموسيقى.

كما اهتم الحاضرون باختيار الأعمال الموسيقية المصرية والعربية التي يجب الحفاظ عليها كتراث يحفظ للأجيال القادمة.

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