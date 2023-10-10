"فضل الشهادة ودور القوات المسلحة في نصر أكتوبر".. ندوة بجامعة مطروح

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة بعنوان "فضل الشهادة ودور القوات المسلحة الباسلة في نصر أكتوبر المجيد"، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية أوقاف مطروح، والعميد حاتم محمد المستشار العسكري لمحافظة مطروح، والعقيد محمد عبد الستار مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

_ روح أكتوبر تعيش بداخل كل المصريين

ورحب الدكتور مصطفى النجار بالحضور الكريم، مهنئًا الجميع بنصر أكتوبر المجيد، موضحًا أن الندوة تناولت فضل الشهادة ودور القوات المسلحة الباسلة في حرب أكتوبر المجيدة، مضيفًا أن النصر ليس حرب ولكن لابد أيضًا من المثابرة والتخطيط والانتصار للذات والقيم حتى نعبر من نجاحٍ إلى نجاح، مؤكدًا أن روح أكتوبر تعيش بداخل كل المصريين ونستلهم منها أسمى المعاني والدروس.

_ التعلم من دروس نصر أكتوبر

ودعا رئيس جامعة مطروح إلى ضرورة أن نمعن النظر في تلك الحرب التي تُدَرس في الأكاديميات العسكرية بالعالم، والتي قدمت درسًا متميزًا متكامل العناصر لهذا النصر العظيم، مشيدًا بصلابة الجيش المصري العظيم الذي بذل كل غالٍ ونفيس، مشيرًا إلى أن الإعمار الذي تشهده البلاد لم يكن إلا بسواعد هذا الجيش الفتيّ الأبيّ.

وأكد الدكتور مصطفى النجار على ضرورة أن نعيش نصر أكتوبر ونتعلم من دروسه وأن نستلهم منه الأمل والعزيمة، مشيرًا إلى أن التخطيط الاستراتيجي تكون نتيجته دومًا النجاح، فلا نصر مع التكاسل والتراخي، داعيًا الجميع للسعي والأخذ بالأسباب من أجل تحقيق النجاح، مقدمًا تحية إجلال وتقدير لجيش مصر العظيم الذي لم يقتصر على الحرب، بل توجه إلى التنمية المستدامة من أجل تحقيق نهضة شاملة بالبلاد.

_ استرداد العزة والكرامة

وأشار الدكتور محمود عباس إلى أننا نحتفل بذكرى مرور خمسين عامًا على حرب استرداد العزة والكرامة، حيث رُدت الروح بعد معاناة الموت لمدة ست سنوات، مضيفًا أن يوم السادس من أكتوبر هو ثمرة تصميم شعب وإصراره على الحياة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع فضله ورحمته.

_ قاطرة الثقافة بمطروح

ومن جانبه توجه الشيخ حسن عبد البصير، بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار على هذه الدعوة الكريمة، مشيدًا بدور جامعة مطروح، مضيفا أنها تمثل قاطرة الثقافة في المحافظة، متنمنيًا لها ولقيادتها دوام التفوق والرفعة مشيدا بجهود الدولة في إنشاء المشاريع القومية العملاقة، مضيفًا أنه لولا حرب أكتوبر ما استطعنا أن نقوم بكل هذه الجهود في البناء والتعمير، فحرب أكتوبر لها العديد من الثمار منها: استرداد الكرامة والحفاظ على الأرض والعرض، كما أنها فتحت الباب للتنمية والاستقرار، داعيًا الجميع لوحدة الصف من أجل هذا الوطن القائد والرائد.

_ فضل الشهادة

وتناول عبد البصير فضل الشهادة والمكانة العظيمة للشهيد في الدنيا والآخرة، فالشهداء أحياء حياة حقيقية عند ربهم يرزقون، مضيفًا أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة، فمصر قبل التاريخ وصانعة التاريخ وستظل بعد التاريخ، مقدمًا التحية لجيشنا العظيم الذي يدافع ويبنى ويعمر ولشهدائنا الأبرار، سائلًا المولى عز وجل أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى موضحا أنه خلال حرب أكتوبر المجيدة وبفضل التخطيط والإرادة واستغلال لكافة الطاقات الكامنة من صبر وتحمل، فقد كانت النتيجة -بعد التوكل على الله تعالى- مبهرة، حيث تم كسر أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر.

ندوة بجامعة مطروح

ندوة بجامعة مطروح

ندوة بجامعة مطروح

ندوة بجامعة مطروح

ندوة بجامعة مطروح