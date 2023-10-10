الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفلتي أحمد جمال بمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية

أحمد جمال
أحمد جمال

يشارك المطرب أحمد جمال ضمن فاعليات الدورة 32 لـمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وذلك بحفلتي وسط جمهوره بالقاهرة والإسكندرية.

 

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات حفلات الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية في يوم 24 أكتوبر الجاري ويشارك أحمد جمال بحفلين الأول على خشبة مسرح دار أوبرا دمنهور والمقرر أن يقام في يوم 27 أكتوبر الجاري برفقة فرقته الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر.

 

فيما يأتي الحفل الثاني للمطرب أحمد جمال في اليوم التالي 28 أكتوبر الجاري وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

 

تفاصيل وبرنامج حفل افتتاح الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية


تنطلق فعاليات الدورة ال32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداه الى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش اعتبارا من يوم الجمعة 20 أكتوبر وتختتم مساء الخميس 2 نوفمبر وتضم  38 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 120 فنان و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحث ومقرر وصاحب تجربة من 18 دولة عربية وأجنبية.

 

يقام حفل افتتاح الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة ويخرجه المخرج مهدى السيد، ومن المقرر أن تكرم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا 14 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الموسيقار عمر خيرت ( مصر )، الملحن خالد بن حمد البوسعيدى ( سلطنة عمان )، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف ( السعودية )، المطرب فؤاد زبادى ( المغرب )، الموسيقار وسام خصاف ( العراق )، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية ( مصر )، الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية ( مصر )، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمى ( مصر )، عازف العود حازم شاهين ( مصر )، عازف الكولة عبد الله حلمى ( مصر ) الموسيقار صلاح الشرنوبى ( مصر )، اسم المؤلف حسين السيد (مصر)، اسم المطرب والملحن احمد الحجار ( مصر )، اسم الموسيقار على عثمان ( السودان ).

 

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح مشاركة الموسيقار عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية الى جانب فاصلا للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش بمصاحبة عازف الكمان أحمد محمد درويش البحر حفيد خالد الذكر، يليه حفل غنائي للنجمة السورية اصالة بمصاحبة الكورال والاوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات.

المطرب أحمد جمال أحمد جمال مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية الأوبرا

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