خالد الجندى: الصهاينة يدبرون لمؤامرة لإزاحة سكان غزة منها ليرتعوا فيها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يوجد نوع من الجهاد وهو الخيل المربوطة ومعناها عدم ترك الموقع العسكري والمكان.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك مؤامرة في منتهى القذارة لإخلاء غزة من سكانها وإزاحتهم عن طريق النزوح لسيناء، وأفصح عنها الصهاينة صراحة، مؤكدًا أن هذا ليس وليد اليوم ولكن أمر دبر إليه في محاولة لفرض نظام جديد.

الإسرائيليون يريدون إخلاء غزة من سكانها

وتابع، أن هذا النظام هو لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وأولها هو تخلية غزة من أهلها لإفساح المجال لعصابات الصهاينة ليرتعوا كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن هذا يتم بافتعال مشكلة لينزح سكان غزة منها وتكون لهم الأرض وهذه مصيبة.