خالد الجندى: قاتل السياح "مخرب ومفسد" ويريد توريط البلد وتدمير الاقتصاد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن أي شخص يعتدي على سائح ويقتله "مفسد"، مشيرًا إلى أن من ارتكب حادث قتل السياح اليوم هو شخص "مخرب"، ويريد توريط الدولة في أمر خاص به هو، واستعداء قوى أخرى لمحاولة توريط مجتمعه.

وأضاف، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذع على قناة "DMC"، أن من ارتكب الحادث يريد تدمير اقتصاد بلده، وتدمير السياحة، ومحاولة لنقل كتلة المعركة إلى داخل بلده، متابعًا: "مش ممكن يبقى إنسان وطني أبدًا".

وتابع: "عند أولاد البلد حتى مينفعش حد يهين ضيفك، يعني لو أنت ترفض وجود شخص في بيتك، ودخلت بيتك فوجدت هذا الشخص الذي تريده يجلس مع والدك، فهل ينفع تضربه؟، كده إنت مش بتحترم والدك".

وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

وأعلن مصدر أمني، اليوم الأحد، عن وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بالإسكندرية بعيار ناري أطلقه أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين المنطقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار المصدر الأمني إلى وفاة أحد المصريين، وإصابة آخر جراء الحادث، وتم القبض على فرد الشرطة مرتكب حادث إطلاق النار.