الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: قاتل السياح "مخرب ومفسد" ويريد توريط البلد وتدمير الاقتصاد

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن أي شخص يعتدي على سائح ويقتله "مفسد"، مشيرًا إلى أن من ارتكب حادث قتل السياح اليوم هو شخص "مخرب"، ويريد توريط الدولة في أمر خاص به هو، واستعداء قوى أخرى لمحاولة توريط مجتمعه.

وأضاف، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذع على قناة "DMC"، أن من ارتكب الحادث يريد تدمير اقتصاد بلده، وتدمير السياحة، ومحاولة لنقل كتلة المعركة إلى داخل بلده، متابعًا: "مش ممكن يبقى إنسان وطني أبدًا".

وتابع: "عند أولاد البلد حتى مينفعش حد يهين ضيفك، يعني لو أنت ترفض وجود شخص في بيتك، ودخلت بيتك فوجدت هذا الشخص الذي تريده يجلس مع والدك، فهل ينفع تضربه؟، كده إنت مش بتحترم والدك".

وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

 

وأعلن مصدر أمني، اليوم الأحد، عن وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بالإسكندرية بعيار ناري أطلقه أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين المنطقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار المصدر الأمني إلى وفاة أحد المصريين، وإصابة آخر جراء الحادث، وتم القبض على فرد الشرطة مرتكب حادث إطلاق النار.

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

السياحية الإسرائيلية مزار عمود السواري خالد الجندي قتل السياح DMC

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة