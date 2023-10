المطران مار افرايم ايلي وردة يحتفل بعيد سيدة الوردية بالظاهر

ترأس المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، قداس عيد سيدة الوردية، وذلك بكنيستها، بالظاهر.

جاء هذا الاحتفال، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيب سيادة المطران على إيبارشية القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان.

في سياق متصل، بالكنيسة الكاثوليكية،أقيمت فعاليات مؤتمر الشباب، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، تحت شعار Peacemakers" 2023 "، حيث كان اليوم الأول بعنوان "التطويبات"، بالأخص تطويبة صانعي السلام، ثم انطلق المؤتمر إلى مدينة ترفع شعار السلام على بوابتها دهب مع معايشة السلام في أجواء الطبيعة الخلابة How to be a peacemaker.

كذلك، محاضرة أخرى حول "كيفية تحقيق السلام في أي ظرف والفرق بين السلام السلبي والإيجابي"، كما بحث الشباب عن شخصيات حصلت على نوبل للسلام وأسباب حصولهم عليها (مارتن لوثر كينج- الأم القديسة تريزا- نادية مراد- محمد البرادعي).

وتناقش الشباب في رأي الكنيسة الكاثوليكية في الحرب، كما تم الاحتفال بنجاح المؤتمر في جبل الطويلات.