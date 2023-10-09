الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ليوناردي الكـاهـن

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس يـوحنـا ليوناردي الكـاهـن.

وبهذه المناسبة، أطلق الأب وليـم عبد المسيـح سعيـد الفرنسيسكانـي، نشرة تعريفية، قال فيها إن يوحنا ولد فى إقليم توسكانا فى وسط إيطاليا عام 1541م، لعائلة متواضعة من المزارعين، تعلم الصيدلة وهو فى عمر السادسة والعشرين وعمل بها، ومرت بلاده بأزمة حادة، فشرع بمساعدة الفقراء، بعد ذلك وبفضل هذه الخبرة الروحية قرر تغيير نمط حياته وصار كاهناً، تفرغ للوعظ وأهتم خصوصاً بتعليم العقيدة المسيحية للأطفال، وأسس جمعية إكليروس والدة الإله عام 1574م، وعانى كثيراً فى سبيلها، ثم أسس جمعية كهنة لنشر الإيمان. 

مجمع نشر الإيمان

ولهذا يعتبر بحق مؤسساً للجمعية التى تبناها الباباوات فيما بعد ووسعوها ودعوها بأسم " مجمع نشر الإيمان " أجرى بمحبته وحكمته تجديداً فى مختلف الجمعيات الرهبانية، وذلك بأمر من البابا كليمنس الثامن، فصار أحد رموز التجديد الكاثوليكي، فى عصره، رقد فى الرب فى روما يوم 8 أكتوبر عام 1609م، جراء إصابته بمرض الطاعون، أعلن تطوبيه البابا بيوس التاسع في 10 نوفمبر عام 1861م، وثم أعلن قداسته البابا بيوس الحادى عشر فى 17 أبريل عام 1938م، من أقواله : " من اراد إصلاح الأخلاق فى مجتمع ما، يجب عليه أن يطلب أولاً مجد الله، الذى منه تأتى كل الخيرات، ثم يجعل المصلح نفسه أمام من يجب إصلاحهم مثل مرآة لجميع الفضائل، وهكذا يجذب إلى الإصلاح بلينه وصبره ولا يرغم أحداً إرغاماً.

من جهة اخرى، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس مساء أمس، قداس منح درجتي المرتل، والقارئ لعدد من شمامسة كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، بحضور الأب بيشوي ناثان، راعي كنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "الإدانة"، كما اختتمت صلاة الذبيحة الإلهية، بتوزيع الشهادات التذكارية على المحتفل بهم، من قبل الأنبا باسيليوس

ـوحنـا ليوناردي الكاهن لقبطية الكاثوليكية لكنيسة القبطية مجمع نشر الإيمان

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