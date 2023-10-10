إزالة وإيقاف 31 حالة تعدٍ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة إزالات للقضاء على البناء العشوائي والتعدى على الرقعة الزراعية تحت إشراف حسن محمد نائب رئيس المركز وفي تواجد رئيس الوحدة المحلية بطنبدى، حيث تم تنفيذ حملة إزالة في مجلس قروي طنبدى تمكنت خلالها من إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف بقريتى دهروط والشيخ زياد على مساحة 10 قراريط عبارة عن شدات خشبيه وحوائط بالبلوك الحجري وتم تنفيذ الإزالة بالكامل والتحفظ علي بعض مهمات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتورعبدالظاهر حسن نواب رئيس المركز والمدينة نفذت إزالة ١٥ حالة تعد على الأرض الزراعية في المهد على النحو التالي: إزالة ٤ حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع أبوعزيز وإزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بحي شمال المدينة وإزالة ٦حالات تعد بالبناء على الأرض بقطاع منبال و4 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بقطاع بردنوها وذلك بإجمالي مساحة ١٩٤٠ مترا مربعا باستخدام معدات الوحدة المحلية بحضور رئيس حي شمال ورؤساء القرى ومدير الإزالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية.

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية تلة قامت بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرية لرصد كافة التعديات وحالات البناء العشوائى تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة فورية لثلاثة حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة واحد قيراط و٦ أسهم وتم التعامل الفورى معهم وإحالة المخالفين للنيابة للقضاء على البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون، حيث أشرف على الحملة الحسينى شادى عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبدالمالك رئيس القرية والأجهزة المحلية قامت خلالها بإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط و12 سهم في المهد بمجلس قروي دلجا، كما تمت إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 12 سهما في المهد بقرية بني حرام في حملة قادها محمد عبدالحميد رئيس القرية والأجهزة المعاونة.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا