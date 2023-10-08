عروس الصعيد تتألق.. مشروعات عملاقة فى المنيا: المعصرة أول قرية نموذجية شبكة طرق حضارية.. ومستشفيات على أحدث طراز

مشروعات عملاقة وضخمة شهدتها محافظة المنيا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر، ما أسفر عن تحقيق نقلة حضارية وطفرة اقتصادية كبرى وإحداث انتعاشة كبيرة فى مختلف المجالات والقطاعات.

كان فى مقدمة هذه الإنجازات مشروعات مبادرة «حياة كريمة» التى أسهمت فى تحويل قرية المعصرة بملوى لأول قرية نموذجية بالمبادرة، كما كان مشروع محور سمالوط الحر على النيل من أبرز المشروعات الضخمة فى مجال الطرق والكبارى.

وشهدت المحافظة إعادة بناء عدد من المستشفيات على أحدث طراز، مثل مستشفى ملوى التخصصى، وسمالوط النموذجى، والكبد والجهاز الهضمى الجامعى، بجانب مشروع تطوير منطقة دير جبل الطير، وغيرها من المشروعات التى لم تحدث من قبل.

وتكلف مشروع محور سمالوط الحر نحو ١.٨ مليار جنيه وبلغ طوله ٣٤ كيلو وعرضه ٢١ مترًا، بواقع حارتين مروريتين بعرض ٧.٥ لكل اتجاه، ويضم ٤٣ عملًا صناعيًا وعددًا من الكبارى والأنفاق.

وتم الانتهاء من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى المنيا/ ديروط بطول ٤٢ كيلومترًا، وإنشاء كوبرى علوى ومسارات الربط أعلى ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بمركز ملوى.

وفى مجال الصحة، كان مستشفى ملوى التخصصى أحد المشروعات التى تمت فى عهد الرئيس السيسى بتكلفة ٢٣٧ مليون جنيه، وأقيم على مساحة ٢٨.٩ ألف متر مربع.

ويتكون المستشفى من ١٥١ سريرًا، ويضم العديد من الأقسام، منها قسم الغسيل الكلوى ويتكون من ٤٦ سريرًا، وقسم العناية المركزة ويتكون من ١٩ سريرًا و٢١ حضانة للأطفال المبتسرين، وقسم المعامل والتحاليل والاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف عمليات جراحية، ومدرسة التمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات.

ويعد مستشفى سمالوط النموذجى، شمال المحافظة، أحد المشروعات الكبيرة فى مجال الصحة، وبلغ إجمالى تكلفة بنائه ٢٤٧.٧٨٧ مليون جنيه، بجانب ٧٠ مليون جنيه للتجهيزات، وأقيم على مساحة ٩ آلاف و٦٣٠ مترًا مربعًا.

ويضم المستشفى أقسامًا للطوارئ والاستقبال والأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية، و١٤ عيادة خارجية وقسم التعقيم والمشرحة والمغسلة و٤٠ ماكينة غسيل كلوى و٤ معامل وبنك الدم وغرف إقامة المرضى وسكن الأطباء والتمريض، وأقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية والعناية المركزة، وتم تخصيص جزء كمدرسة للتمريض تضم ٦ فصول وغرفًا للمدرسين ومعملًا ومكتبة وقاعة اجتماعات.

وتم إنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنيا، بتكلفة ١٦٦ مليون جنيه، ويتكون من ٥ أدوار بسعة ٢٠٣ أسرة، منها ٤٤ سرير عناية فائقة وأقسام جراحة عامة ومناظير وباطنة والكبد.

وكان نصيب محافظة المنيا من مبادرة «حياة كريمة» كبيرًا من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة فى ١٩٢ قرية و٧٥٧ تابعًا و٣٢ وحدة محلية بنطاق ٥ مراكز على مستوى المحافظة، لخدمة ٣ ملايين مواطن بجانب مليون و٥٠٠ ألف مواطن بـ١٢٢ قرية بمركزى بنى مزار وسمالوط، اللذين تم إدراجهما ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

وكانت أولى ثمار «حياة كريمة» فى قرية المعصرة، التابعة لمركز ملوى جنوب المحافظة، حيث افتتح الرئيس المشروعات، التى أقامتها المبادرة فى القرية، وحولتها إلى القرية النموذجية الأولى ضمن مشروعات المبادرة على مستوى الجمهورية.

وشملت هذه المشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى، الذى يضم وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعى وتجميع ألبان، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، وتم الانتهاء من إنشاء مركز شباب المعصرة «مبنى وملعب وسور».

كما تم الانتهاء من إنشاء وحدات للإسعاف كإنشاء جديد، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، والانتهاء من توسعة ٣ مدارس وهى مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة ١٣ فصلًا، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية بـ١٥ فصلًا، ومدرسة وحدة معصرة ملوى بـ١٢ فصلًا.

وتم تطوير ورفع كفاءة ٤ مدارس أخرى هى مدرسة معصرة ملوى الإعدادية المشتركة «ث. ع» مستضاف، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، ومدرسة المعصرة الابتدائية «هيئة كير»، ومدرسة معصرة ملوى الثانوية.

كما جرى إنشاء فرع توثيق باسم «فرع توثيق المعصرة»، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى المنيا، ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المعصرة، بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة ومحطة مياه مرشحة ومشروعات صرف صحى.

كما شهد قطاع التعليم العالى الانتهاء من إنشاء جامعة المنيا الأهلية، على مساحة ٤١ فدانًا بمدينة المنيا الجديدة، وبدأت الدراسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتمت إضافة ٧ كليات جديدة تبدأ الدراسة بها العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وفى قطاع الزراعة، تم الانتهاء من مشروع المزرعة النموذجية لاستزراع واستصلاح ٢٠ ألف فدان على مساحة ٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠ متر مربع، بمنطقة غرب غرب المنيا، البالغ مساحتها ٤٥٠ ألف فدان، والتى تمثل نسبة ٣٠٪ من إجمالى مساحة أراضى المشروع القومى لاستزراع واستصلاح مليون ونصف فدان، حيث تملك منطقة غرب غرب المنيا المقومات والمزايا النسبية، بما يمكنها من أن تصبح عاصمة مصر الزراعية.

وفى قطاع السياحة، تم الانتهاء من أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وكذلك أعمال الترميم والتطوير لكنيسة السيدة العذراء مريم، فى إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، الأمر الذى يسهم فى إثراء المنتج السياحى المصرى.