محافظ أسوان يشهد فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للتكنولوجيا المتقدمة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور على سلامات رئيس جامعة ماليزيا UTM، وأيضًا الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع أسوان، والدكتور خالد على شحاته مستشار رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد حسن عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية بأسوان، بالإضافة إلى ممثلين من دول السعودية وتركيا والعراق، وكذا المجلس الأعلى للجامعات.

حرص الدولة المصرية على الاهتمام بتعظيم الفائدة

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن استضافة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لفعاليات هذا المؤتمر يعكس مكانة أسوان السياحية والعلمية كمقصد هام وحيوى لسياحة المؤتمرات، كما يؤكد على حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بتعظيم الاستفادة من البحث العلمى ومحورية دور العلم لما له من أهمية فى المرحلة الحالية، وهو الذى يتجسد فى تنظيم هذا المؤتمر العلمى المشترك بين الأكاديمية العربية وجامعة ماليزيا.

كما أكد محافظ أسوان، أنه يثمن ويقدر جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في مجال البحث العلمى لما تبادر به دائمًا لرعاية العديد من المؤتمرات العلمية والتكنولوجية باعتبارها منارة التعليم الأكاديمى وبوصلة التقدم والتحديث، وخاصة بتوظيف كل ما هو حديث وجديد، والعمل على نقل الخبرات العلمية من هذه الكوكبة من علمائنا الإجلاء إلى أبنائنا من شباب أسوان، ولاسيما فى ظل المشاركة الواسعة للأبحاث العلمية من مختلف دول العالم ضمن فعاليات المؤتمر.

فيما قدم الدكتور اسماعيل عبد الغفار شكره الجزيل لمحافظ أسوان لدعمه المستمر والمتواصل للأكاديمية، مشيرًا إلى دور مواصلة الأكاديمية فى خدمة المجتمع وتخريج الشباب وغرس روح الولاء والإنتماء ومبادئ البحث العلمى والإبداع والابتكار، وهو الذى يتطلب بأهمية الإعداد والتخطيط للمستقبل، والعمل على قلب رجل واحد، لأن بناء الأمم يرتكز على التعليم.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمد حسن، أن المؤتمر الدولى للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية هو مؤتمر علمى هندسى يتم تنظيمه سنويًا بالتناوب بين مصر وماليزيا تأكيدًا للتعاون البناء بين البلدين فى هذا المجال الحيوى.

وأوضح أنه تقدم لهذا العام 133 بحث من مختلف دول العالم تم قبول 79 بحث منهم عقب إجراء التقييم وفقًا لضوابط وشروط محددة، ويتم نشر هذه الأبحاث في أكبر المجلات العالمية الهندسية، وسيتم عقب إنتهاء فعالياته التى سوف تستمر على مدار 3 أيام فتح باب التقدم للأبحاث الجديدة للعام القادم.

وفى نهاية المؤتمر قام محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية ورئيس جامعة ماليزيا بتبادل الدروع والهدايا التذكارية تعبيرًا عن التعاون البناء والمثمر فى المجال العملى.

المؤتمر الدولى الثامن للتكنولوجيا المتقدمة

المؤتمر الدولى الثامن للتكنولوجيا المتقدمة