الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان: غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تجهيز الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وستضم الغرفة ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات، للتواصل المباشر فى حالة حدوث أزمات لا قدر الله.

كمال بهجات وأحمد عمران يشرفان على مشروعات مدينة العلمين الجديدة

على صعيد أخر، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالإشراف على كافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة على أن يكونا مسئولين مسئولية كاملة عن تلك المشروعات.

المهندس أحمد إبراهيم رئيسًا لجهاز العلمين الجديدة.. وأيمن منصور رئيسًا لجهاز رشيد الجديدة

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف المهندس احمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئـيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

كما شمل القرار، تكليف المهندس أيمن محمد عبد التواب منصور البزاوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة - مكلف بمأمورية نائب رئيس جهاز القرى السياحية، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة ومشرفا على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات الازمات والكوارث بالعاصمة الإدارية الجديدة

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