"استادات" تتولى إدارة وتشغيل الأندية ومناطق حمامات السباحة بالمدن الجديدة

وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة استادات؛ لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية، لتشغيل وإدارة الأندية ومناطق حمامات السباحة وملحقاتها، بالمناطق والمجمعات السكنية بعدد من المدن الجديدة.

ووقع البروتوكول كل من: المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس سيف الله الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المجمعات السكنية بالمدن الجديدة على أعلى مستوى، والحفاظ على المنشآت الترفيهية والاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه بموجب بروتوكول التعاون تمنح الهيئة لشركة استادات حق إدارة وتشغيل المنشآت الترفيهية (حمام السباحة وملحقاته، أو المبنى الاجتماعي، أو الملاعب إن وجدت) ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدن (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – العبور –....) أو أي مشروعات سكنية أخرى مملوكة بالكامل للهيئة والمساحات التشغيلية الخاصه بها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وكذا إمكانية تسويق عضويات أندية سيتى كلوب المملوكة للشركة بالتعاون مع الهيئة، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

مدينة دمياط الجديدة تحتفى بذوى الهمم

على جانب آخر، أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة يولى أهمية قصوى لذوى الهمم، ومن ثم تم إنشاء شاطيء "قادرون" ليمتعوا به، حيث تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن شاطئ قادرون يعد أول شاطئ متكامل وعلى أعلي مستوى بجمهورية مصر العربية عامة ودمياط خاصة لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان، لافتًا إلى أن الشاطئ على مساحة (١١) ألف م٢.

وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن المشروع مكون من حمام سباحة مياه عذبة ملحق به مسرح، 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر لذوي الههم ممن لديهم ( الإعاقة السمعية والبصرية – الإعاقة الحركية – الإعاقة الذهنية )، بجانب قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجولات، كافتيريا، خدمات شاطئية، ملاهى أطفال، مكاتب إدارية وخدمية، لخدمة ذوى الهمم من ساعة الوصول حتى ساعة المغادرة.