وداعًا للعشوائيات.. كيف قاد الرئيس السيسي استراتيجية التحول لمدن الجيل الرابع؟

تبنت الدولة المصرية خلال عهد الرئيس السيسي، إنشاء وتطوير 45 مدينة جديدة بالإضافة إلي تخطيط مدن جيل خامس جاري تنفيذها، لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لكل موطن مصري

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات القليلة الماضية، العديد من القرارات الجمهورية لتنفيذ وإنشاء مدن الجيل الرابع وعلى رأسها “العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والسويس الجديدة واسكندرية الجديدة ورشيد الجديدة والعبور الجديدة وحدائق العاصمة وشرق العونيات و بورسعد وسلام مصر” وغيرها.

https://www.dostor.org/4513926

ويرصد “الدستور” في السطور التالية نبذة عن المدن الجديدة والمشروعات القومية لتطوير العشوائيات..

وقامت الدولة بإنشاء مدينة الإسكندرية الجديدة وتطوير مخطط خلف كافور حيث تبلغ مساحة تطوير مدينة الإسكندرية الجديدة نحو 417 فدان

خليج السويس الجديدة

أصدر الرئيس السيسي قرارً جمهوريًا في يوليو 2021، بتخصيص 65 الف فدان لإقامة مدينة السويس الجديدة لتنفيذ أنشطة متنوعة أسكان فوق متوسط وأسكان متوسط وأسكان اجتماعي على مساحة 10630 فدان وبينما تصل مساحة المناطق الخدمية والترفيهية 9680 فدان بينما يتم تنفيذ منطقة اقتصادية تشمل مجل تجاري وارداي وصناعي على مساحة 17125 فدان.

وجاري العمل على تنفيذ المرحلة العاجلة على مساحة 300 فدان ضمن المرحلة الأولى على مساحة 2400 فدان .

شرق العوينات

وخططت الدولة بتوجيهات رئاسية، لتطوير مدينة شرق العوينات على طريقة مدن الجيل الخامس والتي تقع على مسافة 365 كيلو جنوب القاهرة مركز الداخلة ويصل مساحة المخطط العام للمدينة على نحو 1073 الف فدان وتبلع مساحتها الأولية نحو 528 الف فدان وتستهدف مدينة شرق العوينات 45 الف نسمة

مدينة سنفنكس الجديدة

تعد مدينة اسفنكس الجديدة أحدي مدن الجيل الرابع و وصدر لها قرار جمهوري يحمل رقم 910 خلال شهر نوفمبر 2020 قد تصل أجمالي مساحة المدينة نحو 76931 الف فدان المستهدف للمدينة 1.3مليون نسمة كما تعبير سفنكس مدينة سياحية تقافية تراثية

مدينة حدائق العاصمة الجديدة

اصدر قرار جمهوري لمدينة حدائق العاصمة الجديدة خلال شهر مارس 2021 كم تعد احدي مدن الجيل الرابع وتم تخصيص ليها 33.8 الف فدان يتم تنفيذ المرحلة العاجلة على مساحة 2350 فدان ستهدف إجمالي عدد 2.6 مليون نسمة تعد اول مدينة تطبيق العمارة الخضراء صديقة للبيئة كما تتضمن مناطق إسكان متنوع مناطق لوجيستي ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية

مدينة العبور الجديدة

مدينة العبور الجديدة احدي مدن الجيل الرابع تم انشار بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 وتخصيص ليها مساحة تصل لنحو 58914.4 فدان وقد يصل عدد السكان المستهدفة للمهدينة نحو 2.9 مليون نسمة وحيث تشمل 40 حي سكني حيث حجم الانفاق والاستمار على المشروعات الإسكان والطرق والمشروعات الخدمية والمرافق والبنية التحتية نحو 15.8 مليار جنية . كما تصل فرص العمل بالمدينة نحو مليون فرص عمل .

تطوير المشروعات القومية خلال عهد الرئيس

تطوير مثلث ماسبيرو بتكلفة 5 مليار جنيه

مشروع الاسمرات المرحلة الـ3 يصل اجمالى عدد الوحدات نحو 18.8 الف وحدة سكينة

مشروع معاً حي السلام بتنفيذ 4416 وحدة سكينة بتكلفة 1.3 مليار جنيه

مشروع إسكان المحروسة لتنفيذ 4.9 الالف وحدة سكينة بتكلفة 880 مليون جنيه

مشروع بشائر الخير لتنفيذ 13 الف وحدة سكينة بتكلفة 7 مليار جنيه

تطوير المشروعات القومية للمناطق العشوائية غير مخططة

تطوير 31 منطقة بمحافظة القاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه.

تطوير 20 منطقة بمحافظة الجيز بتكلفة 400 مليون جنيه.

تطوير 3 مناطق بالدقهلية بتكلفة 56 مليون جنيه.

تطوير 3 مناطق بالإسكندرية بتكلفة تتجاوز 109 مليون جنيه.