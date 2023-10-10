الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد عيد: فكرة تهجير أهالى غزة إلى سيناء "شيطانية"

محمد عيد
محمد عيد

استنكر محمد عيد، أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة على المدن الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وأكد محمد عيد، في بيان له اليوم، أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كانت من الأسباب والتداعيات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع وتصاعد حدة العنف في الأراضي المحتلة. 

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وأشار أمين المصريين في الخارج عن حزب مصر أكتوبر، إلى أن ملف القضية الفلسطينية بات في حاجة كبيرة لتدخل قوى المجتمع الدولي الفاعلة لوقف نزيف الدماء وحل القضية حلا جذريا، ورد الحقوق لأصحابها. 

محمد عيد يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل

وطالب محمد عيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لوقف الحملات المتكررة والمتصاعدة ضد المدنيين الفلسطينيين، وردع انتهاكات الكيان الصهيوني وجرائمه المتلاحقة، وتطبيق قرارات الشرعة الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يمارسه الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لن يزيد المنطقة إلا عنفًا غير متناهى.

وتساءل القيادى بحزب مصر أكتوبر عن دور منظمات حقوق الإنسان التى تصدعنا يوميًا بتقاريرها المشبوهة ضد الدول العربية عما يحدث في فلسطين، مشددا على رفضه القاطع فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونزوحهم إلى سيناء، مؤكدا أنها فكرة شيطانية.

حزب مصر أكتوبر القضية الفلسطينية الامم المتحدة ومجلس الأمن للشعب الفلسطيني الكيان الاسرائيلي

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