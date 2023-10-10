خريجو كلية الشرطة يؤدون مراسم تسليم وتسلم القيادة أمام الرئيس السيسى

أجرى خريجو أكاديمية الشرطة مراسم تسليم وتسلم القيادة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد أكاديمية الشرطة حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب.

يقام الحفل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

وقدم الطلاب الجدد، خلال الحفل، عرضًا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.