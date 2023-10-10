الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا عن قدرات طلبة الشرطة فى التعامل مع العناصر الإجرامية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2023، عرض فيلم يستعرض تدريب طلاب وطالبات الكلية من خلال اجتياز الموانع والتعامل مع العناصر الإجرامية في المناطق النائية، والقدرة على الاستطلاع ورصد العناصر الإجرامية، ضمن فرقة عمليات الشرطة التي يحصلون عليها أثناء الدراسة بالكلية، والقدرة على القنص واستخدام مهارات الإخفاء والتمويه فى التعامل مع العناصر الإجرامية.

واستعرض الفيلم قدوم مجموعات بالتعامل واستجواب العناصر عقب القبض عليها، وكيفية إخلاء المدنيين، في مشهد يؤكد قدرة طلاب كلية الشرطة على الاقتحام وإحكام السيطرة وعمليات الإخلاء، وكيفية السيطرة على المشهد. 

ويأتي أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تخرج كلية الشرطة طلاب وطالبات العناصر الإجرامية الشرطة

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