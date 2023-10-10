الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تربص متهمين لشاب وتمزيق جسده في 15 مايو

متهمين
متهمين

تواصل نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة اتهام طالب آخرين بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء في منطقة 15 مايو.

أقوال المجني عليه: بيننا خلافات مالية

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه والذي أكد انه تفاجأ بالمشكو ضدهم يتربصوا به في الطريق ومزقوا جسده بسبب خلافات مالية بينهم مؤخرا وبسبب مبلغ مالي لم يتمكن من سداده مستخدمين أسلحة بيضاء.

أقوال المتهمين: ده نصاب

اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة مؤكدين أن المجني عليه صديقهما واستغل ذلك في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم ورفض ردها وماطلتها كثيرًا فحاولوا استعادة حقهم بالعنف وتبادلوا معه ومع أسرته الاتهامات.

وقال المتهمون إن الطالب المجني عليه استولى على أموالهم عقب اقتراضها منهم ورفض إعادتها مؤكدين تعرضهم للنصب منه موضحين: «نصب علينا».

تفاصيل بلاغ قسم شرطة 15 مايو

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من أحمد جمال الدين محمد، 24 سنه طالب، ومصاب بكدمات بالوجه والعين اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، بتضرره من كلا من، طرف ثاني مصطفى. خ. ج، 23 سنه، طالب جامعة القاهرة ومقيم مايو، ورضا. ع. م، 22 سنه، طالب بجامعة حلوان ومقيم مايو، وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهم.

على الفور تم اخطار النقيب محمد عبدالمؤمن، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة 15 مايو، والذي نجح في ضبط المتهمين، تم تحرير محاضر الطرفين وحبسهم تمهيدًا لعرضهم علي النيابة العامة لبدء التحقيقات.

اتهام نيابة مايو والتبين الجزئية مبلغ مال خلافات مالية نصاب قسم شرطة 15 مايو

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