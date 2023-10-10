الجامعة اليابانية تحصد المركزين الأول والثاني بمبادرة المشروعات الخضراء

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصاد الباحثين بالجامعة المركزين الأول والثانى عن فئة المشروعات المتوسطة من 412 مشروعا بالفئات الستة المطروحة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتي تم تنظيمها بمحافظة مطروح، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ ِ COP 28.

اختبار 18 مشروعًا لعرضها في COP 28

أوضح رئيس الجامعة أنه تم تقييم تلك المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعًا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة، على أن يتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 الذى تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.

وأشاد الدكتور عمرو عدلى بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.

المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أوضح رئيس الجامعة أن المشروعات الفائزة الأول لمحطة خضراء لتحلية المياه لمجتمعات مستدامة للباحث الرئيسي الدكتور منى جمال الدين والدكتور حمدى حسن، والثانى لبناء أول نظام مصرى متكامل لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الوقود السائل الشمس الأخضر المستدام للباحثين الدكتور أحمد عبدالمنعم، والدكتور أحمد السيد راشد، والمهندسين محمد نوفل، ومحمد بلال، وعمرو الجزيري.

وأكد عدلي بأن المشروعات الفائزة تعد ضمن استراتيجية الجامعة اليابانية التي تستهدف دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومي، من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة والبيئة.