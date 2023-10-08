13 من علماء الجامعة اليابانية بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2٪ من علماء العالم

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب عن إصدار جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، وتضمنت القائمة 13عالمًا من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

قائمة علماء الجامعة المصرية اليابانية

تضمنت القائمة الجديدة التي صدرت خلال شهر أكتوبر الجاري كل من أ.د. سامح ندا أستاذ هندسة الطاقة ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أ.د. محمد مختار محمد، عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، أ.د. محمد أبو زهاد، أستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، مدرسة الهندسة الالكترونية والاتصالات والحاسب، أ.د. محمد عياد، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية،أ.د. أحمد عبد المنعم، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، أ.د. حمدي أبو علي، رئيس قسم هندسة مصادر الطاقة، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، أ.د. صبحي عبد القادر، أستاذ بقسم هندسة القوي الكهربية، مدرسة الهندسة الالكترونية والاتصالات والحاسب، أ.د. جهاد جنيدي، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، أ.د. ضياء الدين منصور، أستاذ بقسم هندسة القوي الكهربية، مدرسة الهندسة الالكترونية والاتصالات والحاسب، د. محمود نصر، أستاذ مشارك بقسم الهندسة البيئية، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، أ.د. محمد عبد الهادي جبريل، أستاذ بقسم الهندسة الصناعية والتصنيع، مدرسة هندسة التصميم الإبداعي، أ.د. حسن شكري، رئيس قسم الهندسة البيئية، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، أ.د. مروة القاضي، أستاذ بقسم الهندسة الكيميائية والبتروكيمياويات، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.

وهنأ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا علماء الجامعة الذين تم إدراجهم بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2٪ من علماء العالم، متمنيًا لهم النجاح المتزايد من خلال التقدم في مسيرتهم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جهود الجامعة للارتقاء بجودة البحث العلمى بالجامعة والنشر الدولى.