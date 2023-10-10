الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهارات غير طبيعية لطلاب الشرطة.. عروض الكفاءة القتالية أمام الرئيس السيسى

طلبة كلية الشرطة
طلبة كلية الشرطة

أدى طلبة كلية الشرطة عروض الكفاءة القتالية وكمال الأجسام أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحضور الكريم لحفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية، اليوم الثلاثاء.

ويتضمن العرض إظهار كفاءة الطلاب وتأهيلهم الكبير لمواجهة الصعاب الأمنية بعد تخرجهم، حيث يتم التدريب القتالي بشكل يجعلهم ذا مهارة قتالية عالية وثبات ذهني ونفسي عالي.

جر مدرعة تزن 10 أطنان

كما قام طلاب الأكاديمية بملحمة تدريبية أخرى بجر المدرعة التي تزن 10 أطنان ويجرها الطلاب أصحاب القدرات البدنية الخاصة.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا، حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

كلية الشرطة طلبة لرئيس عبد الفتاح السيسي الكفاءة القتالية عروض طلاب كلية الشرطة لعام 2023

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