الرئيس السيسى يشهد عرضًا للدفاع عن النفس بحفل تخريج دفعة جديدة لكلية الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرضًا لطلاب رياضة الجودو، في رياضات الدفاع عن النفس، من طلبة وطالبات كلية الشرطة خلال حفل تخرجهم.

وقدم الطلاب أمام الرئيس السيسي عرضا عن حركات التطويع القتالية المختلفة، والتي تهدف للسيطرة على الخصم والتمكن منه.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

أداء عرض عسكرى خلال حفل التخرج

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بهم في المواقع الشرطية.