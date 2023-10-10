الرئيس السيسى يشهد عرض الدراجات الهوائية خلال احتفالية أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عرض الدراجات الهوائية خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

وشارك بالعرض كوكبة من طلبة الكلية، وقائد الدراجات الهوائية، في تشكيل منتظم يوحي بالاستعداد والجاهزية لآفاق العمل الشرطي.

كما شهد الرئيس السيسي تشكيل التدخلات لقائدي الدراجات الهوائية، ويستعد الطلاب لأداء تشكيلات متعددة تبرز مدى اللياقة العالية، حيث أن ممارسة رياضة الدراجات الهوائية تساعد على تحسين الدورة الدموية وزيادة الصحة النفسية والذهنية، كما تقلل من أخطار النوبات القلبية وتعزز الصحة الجسدية، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

كما تسهم تلك الرياضة بتخفيف تلوث الهواء والاحتباس الحراري، لأنها لا تحتاج لأي وقود، كما تقوم بتخفيف الازدحام في الطرقات، وتخفيف التلوث السمعي.