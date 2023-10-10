الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تبحث مع بيلاروسيا إنشاء مصنع لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية

وزير النقل
وزير النقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سيرجي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

حضر اللقاء رئيسا الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري.

رحب وزير النقل بسفير بيلاروسيا بالقاهرة، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الصديقين وأن وزارة النقل ترحب بالتعاون مع الشركات البيلاروسية المتخصصة في مجال النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد سفير بيلاروسيا في القاهرة سعادته البالغة بزيارة وزارة النقل في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

تباحث الجانبان حول عدد من المشروعات التي يمكن أن تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل، حيث تمت مناقشة التعاون بين الجانب البيلاروسي والقابضة للنقل البري والبحري والقابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بأحدث المعدات ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات بهما لنقل الخبرة إلى المهندسين والفنيين المصريين وتحويل الورش إلى مراكز صيانة كبرى لتدعيم أسطول الشاحنات بالشركتين، بالإضافة إلى التعاون في إقامة مصنع في مصر في برج العرب بالإسكندرية لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع.

كما تم التباحث حول اهتمام الشركات البيلاروسية في التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، حيث أكد الوزير أن هناك عددا كبيرا من الشركات المصرية الوطنية التي تنتج الأتوبيسات بمختلف أنواعها في مصر مثل MCV وقسطور وغبور وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة ويمكن للجانب البيلاروسي أن يتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال إما عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال التي تتيح خطوط إنتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانعها أو التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية وفق أحدث معايير الجودة العالمية ليكون قاعدة للانطلاق للسوق الإفريقية وغيرها.

توطين صناعة الأوتوبيسات في مصر

وأكد وزير النقل أن الوزارة تتخذ كل الخطوات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب، مضيفا أن 
هذا النهج هو نهج جميع وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار “لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل”.

وأضاف أن هذا النهج يسهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج جميع أنواع الأوتوبيسات.

كما بحث الجانبان اهتمام الشركات البيلاروسية بإنشاء مركز للحبوب في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد أو الدخيلة أو جرجوب) لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول الإفريقية، خاصة أن مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لإفريقيا.

وزير النقل سفير بيلاروسيا بالقاهرة برج العرب توطين صناعة الاتوبيسات الكهربائية الفريق مهندس كامل الوزير

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