الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين..السكة الحديد يواجه راية ووادي دجلة يستضيف طنطا

وادي دجلة تعادل مع
وادي دجلة تعادل مع راية في الجولة الثانية

تختتم اليوم مواجهات الأسبوع الثالث لمسابقة دوري المحترفين بإقامة مباراتين في الرابعة عصرا، الأولى بين السكة الحديد وراية  والثانية بين وادي دجلة وطنطا.

السكة الحديد يستضيف راية

في ملعبه يستضيف السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق راية في مباراة هي الأولى لمحمد حليم المدير الفني لراية الذي تولى المسئولية بعد رحيل حسام عبد العال.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثامن برصيد 4 نقاط من التعادل مع لافيينا بدون أهداف، والفوز على المقاصة بهدف دون رد، بينما يحتل فريق راية المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من الهزيمة أمام طنطا بهدف، والتعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منهما.

ويسعى السكة الحديد للفوز ورفع رصيده إلى سبع نقاط والتساوي مع فرق لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدود في المركز الثاني، بينما يسعى لراية لوصول للنقطة الرابعة.

السكة الحديد في في أخر مبارياته على المقاصة

وادي دجلة يواجه طنطا

وفي ملعب السلام يحل طنطا بقيادة عمرو أنور ضيفا على فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يحتل وادي دجلة المركز السابع برصيد أربع نقاط من الفوز على المقاصة 2-1 والتعادل مع راية 1-1، بينما يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط من الفوز على  راية بهدف دون رد والهزيمة أمام أبوقير للأسمدة 1-2.

في حالة فوز وادي دجلة سيرتفع رصيده إلى سبع نقاط ويتساوى مع لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدود، وفي حالة فوز طنطا سيصل للنقطة السادسة ويتساوي مع الاتصالات.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: أحمد ربيع الشيخ، وأحمد شوقي موسى، ومصطفى الكومي، وأحمد علي وحسام، محمد الشرخة، وأسامة النجار، وساهر زيادة، ومحمد سمير، وفارس طارق، وأحمد حسني، وأحمد الشامي، وإبراهيم جمال، وحسام غالي، وحسون محمد، وأحمد السيد، وشهاب فتحي، ومحمد عاطف، ومحمد شيكا، وميدو جمال، وكريم أسامة، ونانا أنتوي، وعبد الرحمن الدح.

كانت المباريات التي أقيمت أمس قد أسفرت عن فوز القناة على النجوم بثلاثة أهداف نظيفة ولافيينا على بروكسي ودكرنس على أسوان بنتيجة واحدة 1- صفر، وتعادل الجمهورية شبين مع مكادي 1-1، وبنفس النتيجة تعادل النصر للتعدين مع المقاصة.

دوري المحترفين السكة الحديد وادي دجلة طنطا فريق راية

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