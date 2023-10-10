خبير أمن معلومات يكشف حقيقة قطع الإنترنت عن مصر والعالم 11 أكتوبر

أوضح المهندس إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، حقيقة قطع النت عن مصر والعالم يوم 11 أكتوبر، قائلًا: "إنها شائعة من ضمن الشائعات، المنتشرة على السوشيال ميديا".

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن الكابلات التي تربط الإنترنت ببعضه على مستوى العالم تكون كابلات موضوعة في قاع المحيط، وقاع البحر، ومعمول حسابها من عوامل التعرية.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يحدث انقطاع جزئي عن طريق أن لانش خاص بمركب أو سفينة يصطدم بهذه المواسير، ومن ثم يحدث قطع جزئي عن دولة أو منطقة، أو أكثر من ثلاث أو أربع دول، وكنا نسمع كل فترة عن هذا الموضوع، ولكن الفترة الحالية أصبح يوجد أكثر من كابل، وأكثر من شركة، بحيث أنه عندما يحدث قطع في أي كابل، يتم النقل إلى كابل آخر من الشركة الأخرى.

حقيقة انقطاع الإنترنت على مستوى العالم

وأكد أن فكرة انقطاع الإنترنت بشكل كلي على مستوى العالم، أو على مستوى قارة كاملة، لا يمت للواقع بصلة نهائيًا.