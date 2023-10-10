الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أمن معلومات يكشف حقيقة قطع الإنترنت عن مصر والعالم 11 أكتوبر

قطع الإنترنت
قطع الإنترنت

أوضح المهندس إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، حقيقة قطع النت عن مصر والعالم يوم 11 أكتوبر، قائلًا: "إنها شائعة من ضمن الشائعات، المنتشرة على السوشيال ميديا". 

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن الكابلات التي تربط الإنترنت ببعضه على مستوى العالم تكون كابلات موضوعة في قاع المحيط، وقاع البحر، ومعمول حسابها من عوامل التعرية.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يحدث انقطاع جزئي عن طريق أن لانش خاص بمركب أو سفينة يصطدم بهذه المواسير، ومن ثم يحدث قطع جزئي عن دولة أو منطقة، أو أكثر من ثلاث أو أربع دول، وكنا نسمع كل فترة عن هذا الموضوع، ولكن الفترة الحالية أصبح يوجد أكثر من كابل، وأكثر من شركة، بحيث أنه عندما يحدث قطع في أي كابل، يتم النقل إلى كابل آخر من الشركة الأخرى. 

حقيقة انقطاع الإنترنت على مستوى العالم 

وأكد أن فكرة انقطاع الإنترنت بشكل كلي على مستوى العالم، أو على مستوى قارة كاملة، لا يمت للواقع بصلة نهائيًا.

انقطاع الإنترنت انقطاع النت عالمي ا خبير امن المعلومات شائعات السوشيال ميديا 11 اكتوبر

الأكثر قراءة

محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": لم يعبر أحد من الفلسطينيين الحدود المصرية

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

الإعلام الإسرائيلى: 900 قتيل على الأقل منذ انطلاق "طوفان الأقصى"

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة