الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حقيقة انقطاع النت عن العالم 2023 بسبب العاصفة الشمسية

النت
النت

تتعرض الأرض إلى عاصفة شمسية توقع البعض تسببها في انقطاع النت عن العالم، وتداول مستخدمو السوشيال ميديا أخبارًا حول انقطاع النت خلال أيام قليلة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حقيقة انقطاع النت عن العالم 2023 بسبب العاصفة الشمسية. 

حقيقة انقطاع النت عن العالم 2023

تداول مستخدمو السوشيال ميديا حول العالم خبر انقطاع النت رغم عدم وجود أي مؤشرات علمية أو تقنية تشير إلى انقطاع النت عن العالم.

وترجع حقيقة شائعات انقطاع الانترنت عن العالم إلى تحذير وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة رغم تأكديها أن هذه العاصفة الشمسية لن تؤثر على الإنترنت.

وتبلغ الشمس دورتها كل 11 عاما، وستصل الشمس للحد الأقصى للطاقة الشمسية في 2025 المقبل، ووفق العلماء ستكون الدورة الأكثر حدة وتأثيرا على الأرض، وعلى الرغم من أنها دورات منتظمة حدثت 25 مرة منذ بدء التسجيلات في عام 1755، يشعر الخبراء بالذعر لأن الدورة الحالية تصاعدت بشكل أسرع بكثير من المعتاد، وشهدت بقعا شمسية وتوهجات أكثر من المتوقع.

وانطلقت تحذيرات الخبراء عن انقطاع الإنترنت عن العالم جراء عاصفة محتملة، والإنترنت شبكة عالمية مترابطة من أجهزة الكمبيوتر والشبكات. 

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هل خبر العاصفة الشمسية صحيح ؟

وفق تقرير نشرته  صحيفة واشنطن بوست فإن خبر العاصفة الشمسية صحيح، هناك عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض.

والعواصف الشمسية تحتوي على نبضات كهرومغناطيسية، وهي حدث عادي حدث من قبل 25 مرة وبدأ تسجيل أول عاصفة شمسية عام 1755، ولكن دورة الشمس هذه السنوات يعتبرها العلماء غير عادية نظرًا لتساعدها بأسرع من المعتاد.

ويعطي تتبع الدورات الشمسية للشمس والتنبؤ بها فكرة تقريبية عن تواتر عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها وذلك وفقًا لمتحدث باسم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

 وعواصف الطقس الفضائي تبدأ من التعتيم الراديوي إلى العواصف الجيومغناطيسية وعواصف الإشعاع الشمسي، وهي تستخدم من قبل العديد من الصناعات لقياس التأثير المحتمل لطقس الفضاء على الأرض"، وسجلت الأرض أكبر عاصفة شمسية في تاريخها في  كارينغتون الذي وقع في سبتمبر عام 1859. 

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بسبب العواصف الشمسية.. هل خبر انقطاع النت عن العالم صحيح 2023؟

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بسبب العواصف الشمسية.. هل خبر انقطاع النت عن العالم صحيح 2023؟

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