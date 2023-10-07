خبير معلومات يكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

كشف المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري بسبب عاصفة شمسية كبيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن كلمة انقطاع الإنترنت عن العالم كله خطأ، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2000 خرجوا وقالوا إن كل أنظمة البنوك والاتصالات ستقع وهذا لم يحدث.

وأضاف، أن الناس دائمًا تأخذ جزءًا من الخبر وتحاول نقله لصيغة فيلم من أفلام هوليوود، مؤكدًا أنه توجد عاصفة شمسية وهي عادة تؤثر على أجهزة الاتصال الخاصة بالأقمار الصناعية، ولو كانت قوية جدًا فمن الممكن أن تعطل في أجهزة الاتصال اللا سلكية، ولكن فوق 95% الاتصال بالإنترنت يتم عن طريق كابلات في البحر وهي ليست عرضة للعواصف الشمسية.

القطاعات المتضررة من العاصفة الشمسية

وأشار إلى أن شركات البترول التي تكون وسط الصحراء هي التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتي تؤمن نفسها لمثل هذه العوارض بطرق بديلة، مشيرًا إلى أن البث التليفزيوني لو كان عبر سيارات البث عبر الأقمار الصناعية ممكن يُستخدم بديل لها كالهواتف مثلًا.