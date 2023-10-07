الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير معلومات يكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

انقطاع الإنترنت
انقطاع الإنترنت

كشف المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري بسبب عاصفة شمسية كبيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن كلمة انقطاع الإنترنت عن العالم كله خطأ، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2000 خرجوا وقالوا إن كل أنظمة البنوك والاتصالات ستقع وهذا لم يحدث.

وأضاف، أن الناس دائمًا تأخذ جزءًا من الخبر وتحاول نقله لصيغة فيلم من أفلام هوليوود، مؤكدًا أنه توجد عاصفة شمسية وهي عادة تؤثر على أجهزة الاتصال الخاصة بالأقمار الصناعية، ولو كانت قوية جدًا فمن الممكن أن تعطل في أجهزة الاتصال اللا سلكية، ولكن فوق 95% الاتصال بالإنترنت يتم عن طريق كابلات في البحر وهي ليست عرضة للعواصف الشمسية.

 

القطاعات المتضررة من العاصفة الشمسية

وأشار إلى أن شركات البترول التي تكون وسط  الصحراء هي التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتي تؤمن نفسها لمثل هذه العوارض بطرق بديلة، مشيرًا إلى أن البث التليفزيوني لو كان عبر سيارات البث عبر الأقمار الصناعية ممكن يُستخدم بديل لها كالهواتف مثلًا.

خبير تكنولوجيا المعلومات حقيقة انقطاع الانترنت يوم 11 أكتوبر بسبب عاصفة شمسية الاتصالات

مواد متعلقة

"أمازون" تطلق أول قمرين صناعيين لدعم سرعة وخدمات الإنترنت

هل سينقطع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر 2023؟.. اعرف الإجابة

وزير الداخلية: نوظف التكنولوجيا وشبكة الإنترنت لخدمة المواطنين

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

وزير الاتصالات: توفير الإنترنت فائق السرعة لكل قرى حياة كريمة

وزير الاتصالات: مستمرون في ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير شبكات الإنترنت

وزير الاتصالات: 100 مليار جنيه لتقوية الإنترنت الثابت فى مصر.. والسرعة 10 أضعاف

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟