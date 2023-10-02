الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الداخلية: نوظف التكنولوجيا وشبكة الإنترنت لخدمة المواطنين

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الوزارة توسعت في منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة التي تحافظ على أرواح المواطنين، وكذلك توسعت في عمل وحدات متنقلة لتجديد التراخيص، ورخصة قيادة مؤمنة وفق أعلى المعايير وأطلقت في السويس وبورسعيد كمرحلة تجريبية أولى.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، بجلسة الدفاع والأمن القومي: "نحاول توظيف التكنولوجيا وشبكة الإنترنت بالنسبة لما يقدم للمواطنين من خدمات، أنشأنا بوابة الداخلية المطورة التي تجمع بين اهتمامات المواطنين في موضوعات ذات بعد أمني، فحص الشكاوى، وتقديم الخدمات، وتلقت البوابة تفاعلًا كبيرًا من المواطنين".

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