"كان ثعلبًا ولعب بالعدو".. أحد أبطال نصر أكتوبر يكشف كيف خدع الرئيس السادات إسرائيل؟

كشف العميد محمود أبوالمعاطي، أحد أبطال نصر أكتوبر، قائد فصيلة مشاة ميكانيكي بحرب أكتوبر، كيف خدع الرئيس الراحل أنور السادات إسرائيل، قائلا: "بدأنا بالتدريب صباحًا ومساءً قبل حرب أكتوبر، والتدريب المستمر ساعدنا في الوصول إلى الاحتراف، واليوم الذي توقفنا فيه عن التدريب كان لسماع خطاب الرئيس السادات".

وأضاف العميد محمود أبوالمعاطي، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد: "كنا نحصل على 4 أيام إجازة كل 26 يومًا قبل حرب أكتوبر".

وتابع العميد محمود أبوالمعاطي: "كنا نتدرب تدريبًا شاقًا صباحًا ومساءً لتحقيق أعلى معدل في التدريب".

وأوضح أن إسرائيل استخدمت كل أنواع الأسلحة التي يمكن أن تخطر في بالنا ولا تخطر في بالنا، حتى أنهم استخدموا الأسلحة المحرمة دوليًا، لكنهم تفاجأوا بالجنود المصريين الذين كانوا أشبه بالجدار الصلب الذي لا يتحرك، ويتشبث بكل شبر يقف عليه.

كيف خدع الرئيس أنور السادات العدو الإسرائيلي؟

وأكد أن الرئيس أنور السادات كان ثعلبا ولعب بالعدو الإسرائيلي، لافتا إلى أن الرئيس أنور السادات ذكر في مذكراته أنه لا CIA، ولا الموساد الإسرائيلي ولا مخابرات أي دولة استطاعت أن تكتشف أن مصر ستخوض الحرب.