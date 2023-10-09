الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بفيلم "ياجا وكتاب السحر".. عودة نادى السنيما بالبيت الروسي الثلاثاء

فيلم ياجا و كتاب
فيلم ياجا و كتاب السحر

يعود نشاط نادى السينما بالبيت الروسي بالقاهرة فى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، على مسرح تشايكوفسكي بعد توقف لعدة سنوات، بعرض فيلم "ياجا و كتاب السحر" اخراج فلاديمير ساكوف وموسيقي ايجور فدوفين من إنتاج 2023 وهو فيلم رسومات متحركة يتناول حياة الساحرة ياجا ذات الشعر الاحمر مع مخترع القطط و تمارس ياجا السحر لتتعلم كيفية القاء التعويذة لكنها تفتقد الي كتاب السحر الذي سرقته منها الساحرة الشريرة بلادونا .

من جانبه، صرح مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، أن قرار عودة نشاط نادي السينما جاء بناءًا على رغبات العديد من أصدقاء المركز ممن لديهم رغبة في متابعة الجديد في السينما الروسية.

وأكد “جاتين” أن اختيارنا لفيلم “ياجا و كتاب السحر” جاء تقديرا للطلاب المصريين من الدارسين للغة الروسية الذين قامو باعمال الترجمة و الدبلجه للفيلم و هي تجربة جيدة سوف نحرص على تكرارها.

وأعرب شريف جاد، المشرف على نادي السينما، عن سعادته بقرار مدير المركز مراد جاتين، بعودة نادي السينما بعد توقف دام لسنوات.

وأكد “جاد” أن الفرصة ستكون متاحة لمشاهدة الافلام الروسية الكلاسكية ومتابعة الافلام الحديثة للجيل الجديد من السنمائيين الروس.

جدير بالذكر أن نادي السينما كان يعمل منذ تاسيس المركز الثقافي السوفيتي عام 1956 واستمر حتي توقف مع توقف نشاط المركز في السبعنيات ثم عاد شريف جاد  مسؤل النشاط الثقافي االى اعادة افتتاحه عام 1988  و حقق قاعدة عريضه من المشاهدة و اقترن نادي السينما بالعديد من نجوم السينما المعروفين في مصر الذين بداوا مشوارهم  بعروض لافلامهم في المركز كما سبق و نظم نادي السينما العديد من اللقاءات مع نجوم السينما الروسية .

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