شباب الوفود العربية في زيارة ميدانية لمنطقة الأهرامات

زار شباب الوفود العربية من 13 دولة هي “الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - اليمن”، اليوم الإثنين، منطقة أهرامات الجيزة أبو الهول، ضمن فعاليات مشروع "سفينة النيل للشباب العربى" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية (الإدارة المركزية لتنمية الشباب) من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وممثلى الاتحاد العربى للتطوع.

وتضمنت فعاليات الزيارة، جولة بمنطقة الأهرامات، تعرف شباب الوفود العربية خلالها على تاريخ بناء الأهرامات، ومشاهدة الهرم الاكبر خوفو والذى يبلغ ارتفاعه حوالي 146.5 مترًا، وأمر الملك خوفو ببنائه في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد ، ويتكوّن الهرم الأكبر من 2.3 مليون كتلة حجرية بوزن إجمالي يبلغ 5.75 مليون طن، بالإضافة الى ابن خوفو خفرع ، وحفيده منقرع .

وخلال الزيارة، تفقد الوفد منطقة البانوراما، وقاموا بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية المتنوعة والتى تنم عن تلاحم عربى كبير، وبدت أعلام الدول العربية المشاركة وكأنها ترفرف فى سماء مصر الحبيبة وترسم الملحمة العربية .

وعلى هامش الزيارة، قام ممثلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بالإعلان عن مسابقة فنية كبرى عن أفضل صورة معبره تم التقاطها ، وأفضل تعليق على الصورة ، وهذه المسابقة متاحة لكل المشاركين الاشتراك فيها .

جدير بالذكر أنه تم إطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع ، وممثل الامانة الفنية للمكتب التفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، ورؤساء وفود الدول المشاركة .