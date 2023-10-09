الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"dmc" تستعرض أبرز المبادرات الرئاسية الصحية

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية الصحية

عرضت فضائية dmc، تقرير لأهم المبادرات الرئاسية الصحية، التي تستهدف حماية المصريين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. 

أهم المبادرات الرئاسية الصحية

وأوضح التقرير أبرز المبادرات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الطبية:

  • مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.
  • مبادرة القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض السارية.
  • مبادرة دعم صحة المرأة.
  • مبادرة التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
  • مبادرة الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.
  • مبادرة اكتشاف وعلاج وضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.
  • مبادرة القضاء على فيروس "سي" لطلبة المدارس.
  • مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية.
  • مبادرة فحص المقبلين على الزواج.
  • مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

 إجمالي الخدمات الصحية 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء،، أن إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها للمواطنين من خلال جميع المبادرات الرئاسية بلغ أكثر من 145 مليون خدمة.

المبادرات الرئاسية المبادرة الرئاسية الصحية الكشف المبكر الأمراض الوراثية الامراض السارية

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