البلوجر أبو زيزو: أملك معرض للموبيليا وبكيت بسبب تعليق على أحد فيديوهاتي

لديه أكثر من 10 ملايين متابع

حل البلوجر الشهير محمد محمود المعروف باسم “أبو زيزو" ضيفا على برنامج ملوك التريند الذي يقدمه الصحفي أحمد الجدي ويعرض على صفحات جريدة الدستور عبر السوشيال ميديا.

وفجر “أبو زيزو” في الحلقة العديد من المفاجآت التي لا يعلمها الكثير من متابعيه والذين تخطوا حاجز الـ10 ملايين متابع عنه وعن أسرته، حيث أكد أنه في الأساس يمتلك معرض لتصنيع الموبيليا وبيعها وهذه هي وظيفته الأساسية والمستمرة حتى الآن حتى بعد نجاحه الكبير الذي حققه مع أولاده من خلال المحتوى الكوميدي الذي يقدمونه على السوشيال ميديا.

ونفى أن يكون السوشيال ميديا هو مصدر رزقه الوحيد كونه ليس له أمان على حد تعبيره، ومن الممكن أن تنقلب عليه في أي لحظة لو اعتمد عليها فقط.

تفاصيل التعليق الذي جاءه على أحد فيديوهاته وتسبب في بكاءه

أبو زيزو كشف العديد من الأسرار في هذا اللقاء حيث حكى تفاصيل التعليق الذي جاءه على أحد فيديوهاته وتسبب في بكاءه بل وتفكيره في التوقف عن صنع فيديوهات مع أولاده زياد ومالك وإياد على السوشيال ميديا، حيث دعا صاحب التعليق السلبي على أولاده وتمنى أن يتوفاهم الله ويحرق قلب أبيهم وأمهم عليهم وهو ما أحزن أبو زيزو جدا وكاد أن يكون هذا التعليق سببا في اعتزاله هو وأسرته السوشيال ميديا ولكنه تراجع عن القرار لعلمه أن مثل هذه الدعوات لن تغير قدرا كتبه الله عليه.

أبو زيزو شن أيضا هجوما شرسا على اللايفات المنتشرة على موقع تيك توك وخاصة تلك التي فيها ما يسمى بالجولات والتي تعتمد على الهدايا التي تقدم من الداعمين لصناع المحتوى مقابل أحكام يحكمها الفائز ويهين من خلالها المهزوم كوضع البيض على الشعر وتغطية الوجه بالدقيق وغيرها من الأحكام المسيئة في اللايفات.

وأوضح أنه كان يدخل اللايفات لهدف واحد وهو تعميق الصلة مع المتابعين وزيادة التفاعلات على الفيديوهات دون خوض مثل هذه الجولات المسيئة.

أبو زيزو كشف العديد من أسرار حياته وكيف دخل والده مجال السوشيال ميديا معه وأحلامه الفترة المقبلة وقصة الفيلم الهام الذي شارك فيه، كل هذا في الفيديو الموجود على الرابط التالي والمنشور على الصفحة الرسمية لجريدة الدستور.

https://fb.watch/nzPUpVrNrl/