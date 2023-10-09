الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق إنسان البرلمان": تحرير توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة تمثل خروجًا على القانون

توكيلات مُزورة
توكيلات مُزورة

استنكر طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحرير أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، قائلًا إن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم.

وأشاد رضوان ببيان وزارة الداخلية الذي أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون في تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن القيام بمثل هذه الأعمال مُخالف للقانون وتخل بالأمن العام، مُشيرًا إلى أن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مصدر أمني قد أعلن عن أنه بتاريخ اليوم 9 الجارى تم ضبط عدد 8 أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد (596) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

فيما طالبت قيادات حزبية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرشح محتمل زوّر توكيلات خوض انتخابات الرئاسة، مؤكدين أن هذا التصرف جريمة وليست مخالفة انتخابية عادية، وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.

 

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طارق رضوان لجنة حقوق الانسان مجلس النواب وزارة الداخلية الهيئة الوطنية للانتخابات

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