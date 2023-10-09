بعد "تزوير التوكيلات".. حزب الجيل يدعو المرشحين المحتملين للرئاسة إلى احترام الدستور

دعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلى احترام الدستور والقانون وإلزام أنصارهم بالالتزام بكل القواعد والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم الإتيان بتصرفات وممارسات تسيء للانتخابات الرئاسية ونظافتها ونزاهتها.

وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابي»، فى بيان صحفى له، أن عدم قدرة أى مرشح محتمل على الحصول على النصاب الدستورى والقانونى لتأييد الناخبين له وهو 25 ألف توكيل محرر فى الشهر العقارى على مستوى 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف تأييد فى المحافظة الواحدة لا يعطيه الحق فى الإساءة للعملية الانتخابية ولا طباعة تأييدات فى مطبعة خاصة وتوقيع الناخبين عليها بعيدًا عن الشهر العقارى وهو الجهة الرسمية المنوط بها تحرير هذه التأييدات واعتبارها وثيقة رسمية، مشددًا على أن هذه التأييدات فى هذه الحالة لا تعترف بها الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تعد وثيقة رسمية.

ودعا الشهابي هذا المرشح المحتمل إلى إلزام أنصاره باحترام الدستور والقانون وعدم الإساءة لأهم انتخابات مصرية، لافتًا إلى أن مثل هذه الممارسات يجرمها القانون.

وأشار إلى أنه الأكرم لهذا المرشح المحتمل أن يعلن عن عدم قدرته على الحصول على النصاب الدستورى والتأييد الشعبى اللازم لإدراج اسمه كمرشح بدلًا من اللجوء إلى ممارسات تسيء إلى الانتخابات، مؤكدًا رفضه لهذه الممارسات التى تسيء للانتخابات الرئاسية.

الوطنية للانتخابات تؤكد حرصها على تحقيق إرادة الناخبين

وفي وقت سابق اليوم، أكد المستشار حازم بدوي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد، حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددًا على أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قُدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية.

وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كل جوانبها، وأن الجميع داخل المجلس الحالي «يلمس جهدًا مضنيًا قد بُذل في هذا الصدد».

وثمّن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق، وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبدالسلام محمود، والدكتور محمد أبوضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.